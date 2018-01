Assenteismo all'Iacp di Messina, sessantanove condanne in Appello

MESSINA. Sessantanove condanne confermate in Corte d’appello a Messina per assenteismo all’Istituto autonomo case popolari (Iacp) di Messina: sono tutti accusati di truffa. Ridotta la pena per 64 imputati e disposte 5 assoluzioni perché i reati non sono punibili per la particolare tenuità del fatto.

Infine altre 5 persone, la cui posizione era stata stralciata, sono state condannate per lo stesso reato. E’ stato deciso poi di non procedere per due persone che sono defunte. Infine la Corte d’appello ha assolto tutti gli imputati dall’accusa di interruzione di pubblico servizio. Da quanto appurato dalle immagini delle telecamere gli imputati strisciavano il badge per altri colleghi.

