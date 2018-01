A Mazzarà impianti per biometano, percolato e biogas

MAZZARRA'. Stabilimento per la produzione di biometano e impianti per la lavorazione del percolato e del biogas, sono alcuni progetti che il sindaco Carmelo Pietrafitta vorrebbe realizzare sul sito della discarica di contrada Zuppà. Discarica che, secondo quanto evidenziato in una nota del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’assessorato regionale, inviata al ministero dell’Ambiente e al comune mazzarrese, non è ancora messa in sicurezza.

Secondo la Regione il progetto di bonifica realizzato da TirrenoAmbiente subito dopo il sequestro dell’invaso, risulta «redatto in base ad una situazione dei luoghi non rispondente alla realtà» e, pertanto, la stessa «è da ritenersi formalmente ancora in gestione operativa quantunque gli abbancamenti siano stati sospesi nel 2014».

