Pace del Mela, l'ambientalista Bianchetti si candida a sindaco

PACE DEL MELA. La consigliera comunale di Pace del Mela Angela Bianchetti, nota per le sue battaglie ambientaliste contro raffinerie ed inceneritori e contro il malaffare, più volte oggetto di intimidazioni e lettere di minacce per le sue iniziative, ha deciso, in occasione delle prossime elezioni amministrative nel comune tirrenico, di candidarsi a sindaco.

«Lo faccio - spiega Bianchetti - come atto di amore verso il mio paese e di sevizio ai cittadini, ho deciso di scendere in prima persona e di candidarmi a ricoprire la carica di sindaco. La decisione arriva dopo un’attenta riflessione, sostenuta da comuni cittadini convinti della necessità di dare un’alternativa vera al paese e di intraprendere un concreto cambiamento rispetto al passato».

© Riproduzione riservata