Concussione, terremoto al Comune di Barcellona: 8 misure cautelari

BARCELLONA POZZO DI GOTTO. La Polizia di Stato sta eseguendo un’ordinanza di misure cautelari a carico di otto amministratori e funzionari, sia in carica che non più in servizio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, accusati di concussione, abuso d’ufficio e falso.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Secondo l’accusa gli indagati avrebbero falsificato certificazioni su alcuni immobili privati.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà stamani, alle ore 11.00, presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza dello stesso comune.

