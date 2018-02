Patti, affidata a cinque architetti la mappatura del centro storico

PATTI. Al via lo studio di dettaglio del centro storico di Patti, cinque architetti mapperanno gli edifici. Lo comunica il sindaco Mauro Aquino: «Affidati gli incarichi a cinque architetti per la mappatura degli edifici individuati in altrettante aree del centro storico, nel quadro di un importante studio tipologico che dovrà approdare alla redazione di un piano di recupero.

Si tratta di Gisella Giaimo, Davide Luca, Antonio Giorgio, Franco Spanò e Antonino Monastra. I professionisti esterni si occuperanno della compilazione delle schede di caratterizzazione architettonica dei fabbricati nell’ambito dello studio costitutivo finalizzato alla tutela, alla valorizzazione ed alla rivitalizzazione economica e sociale del centro storico pattese».

