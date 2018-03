Controlli a Barcellona, in due sorpresi con le munizioni

BARCELLONA POZZO DI GOTTO. I Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, agli ordini del capitano Giancarmine Carusone, unitamente agli equipaggi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Barcellona, Terme Vigliatore, Falcone e Castroreale, hanno svolto negli ultimi giorni un capillare servizio di controllo coordinato del territorio.

I militari dell’Arma hanno eseguito, nell’ambito del servizio volto a garantire maggiore sicurezza nei luoghi di aggregazione nelle ore notturne, numerosi posti di controllo lungo le principali arterie stradali ed effettuato molteplici perquisizioni personali e veicolari volte alla ricerca di droga e armi. Un cittadino di nazionalità straniera di 30 anni è stato denunciato per ricettazione. Mentre due fratelli di Barcellona Pozzo di Gotto, rispettivamente di 50 e 57 anni, sono stati denunciati per detenzione abusiva di munizioni: i due a seguito di perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati in possesso di numerose cartucce calibro dodici.

