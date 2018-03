Forza Italia verso le amministrative di Messina con tre candidati a primo cittadino

MESSINA. Al momento sono ben tre i candidati sindaco di Forza Italia per le amministrative fissate il 10 giugno. Il capogruppo al Comune Pippo Trischitta che sta già snocciolando i punti del suo programma elettorale – come la raccolta differenziata in cambio di bonus punti per gli utenti – non intende ritirarsi nonostante il gruppo Genovese, sostenuto dai parlamentari Nino Germanà ed Elvira Amata, vorrebbe il direttore scientifico del Centro Neurolesi Dino Bramanti candidato.

Trischitta si presenterà ai cittadini sabato prossimo al Palacultura. Bramanti sta valutando la proposta che dovrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni. Con Trischitta e Bramanti in Forza Italia anche il presidente del Consiglio comunale Emilia Barrile ha reso nota la sua volontà di puntare al dopo Accorinti. Sui social la Barrile sta già chiedendo il sostegno dei messinesi. Il partito locale di Berlusconi al momento non trova una sintesi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE