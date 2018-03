Litorale di Capo d'Orlando a rischio, pronti 5 milioni per la salvaguardia

CAPO D'ORLANDO. Ripascimento del litorale orlandino, fissata per stamattina la riunione della terza commissione consiliare, competente per le emergenze del territorio. «Si punta- afferma il sindaco Franco Ingrillì- all’individuazione di un progetto condiviso da tutte le parti interessate, maggioranza, opposizione, cittadini, sodalizi del territorio, contro il preoccupante fenomeno erosivo, stante il finanziamento da 5 milioni e 254 mila euro per la difesa e la salvaguardia dell’ arenile».

Questa la risposta di Capo d’Orlando all’appello del Governatore Nello Musumeci che al primo cittadino paladino ha confermato la volontà di “ascoltare” la città nella stesura del progetto esecutivo che il commissario straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico in Sicilia affiderà fra poco.

