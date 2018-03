Travolge due pedoni sulle strisce a Messina, bloccato un montenegrino

MESSINA. Domenica da dimenticare per un uomo ed una donna, falciati da un’auto mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonale. L’automobilista che li ha investi non si è neanche fermato a soccorrerli. I due pedoni sono stati portati in ospedale in codice rosso, lui è ricoverato in prognosi riservata, gravi ferite anche per lei.

L’automobilista, un montenegrino di 48 anni, è stato rintracciato poco dopo dalla polizia e portato in caserma per accertamenti, non è escluso che possano scattare provvedimenti nei suoi confronti. L’uomo, secondo i primi accertamenti, non sarebbe risultato in perfette condizioni psicofisiche. L’incidente si è verificato intorno alle 12 lungo il corso Cavour, quasi di fronte a Palazzo dei Leoni.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE