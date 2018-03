Con l'auto si schianta contro un muro, muore donna di 88 anni a Francavilla

MESSINA. Carmela Zullo, 88 anni, ha perso la vita oggi pomeriggio in un incidente stradale a Francavilla, in contrada Arancia. Era a bordo di un’auto insieme al figlio e alla nuora, che si trovava alla guida.

Per cause in corso di accertamento la conducente ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un muro. Il figlio e la nuora sono rimasti feriti, e trasferiti con l’elisoccorso all’ospedale Papardo di Messina, l’anziana è morta sul colpo.

© Riproduzione riservata