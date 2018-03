Case vacanze a Capo d’Orlando, c'è l'accordo sul marchio di qualità

CAPO D'ORLANDO. Siglato il protocollo d’intesa totalmente gratuito tra il comune paladino e l’associazione Sicilia e Tradizione «Progetto Mare d’Amare» per portare avanti il marchio di qualità per le case vacanze «Orlando Holidays» istituito lo scorso anno. Con il marchio di qualità s’intende offrire una garanzia ai visitatori che si affidano alle strutture ricettive locali per le loro vacanze.

«Un’idea- afferma il fautore Carlos Vinci- lanciata vent’anni fa che ora diventa realtà, con la sottoscrizione dell’intesa tra l’associazione, il sindaco Franco Ingrillì e l’assessore al turismo, Rosario Milone. È indispensabile regolamentare e censire quelle case sul territorio orlandino, che risponderanno ai requisiti igienici e strutturali fondamentali per le destinazioni all’affitto turistico, onde garantire al fruitore dell’appartamento la sicurezza di un ottimo rapporto qualità-prezzo, con l’indicazione dei dati più significativi (metri quadri, posti letto, distanza dal mare, terrazza, posto macchina, possibilità di ospitare animali domestici)».

