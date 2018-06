Spiagge aperte ai cani, la lettera dell'Aidaa ai sindaci del Messinese

Indicare gli spazi e le spiagge che possono essere fruiti dalle persone accompagnate dai cani. E' quanto chiede l'Aidaa che inviato una lettera ai sindaco del Messinese.

"Si apre in questi giorni la stagione estiva balneare - si legge in una nota - e per questo motivo si ripropone il problema delle spiagge libere aperte ai bagnanti con i cani al seguito. Quest'anno proprio a partire dalla provincia di Messina, e quindi dalla Sicilia, Aidaa ha voluto scrivere ai sindaci dei comuni costieri ricordando loro quanto la legge regionale siciliana prevede in materia di spiagge aperte agli animali invitandoli a ottemperare agli obblighi di legge".

La lettera è firmata dalla delegata Aidaa Sicilia, Cetty Tripoli, e dal presidente nazionale, Lorenzo Croce.

