Incidente sulla Palermo-Messina all'altezza di Rometta: un morto e 4 feriti

E’ di un morto e quattro feriti il bilancio di un incidente sull'autostrada Messina-Palermo, all’altezza di Rometta. La vittima era alla guida di una vettura che si sarebbe ribaltata in modo autonomo, i feriti si trovavano su una seconda auto sbandata per evitare l’impatto.

L'auto, una jeep, si è ribaltata nella galleria che precede lo svincolo per Rometta e l'uomo che era alla guida è stato sbalzato fuori, morendo sul colpo. La seconda auto è uscita fuori dalla strada per evitare l'impatto, ma i feriti non sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e la polizia.

