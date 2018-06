Motocross, in Francia Cairoli ancora in difficoltà

Il Gran Premio di Francia, sul circuito di Saint Jean d’Angely, decima prova del Mondiale di motocross Mxgp, era lo spartiacque della stagione. E, purtroppo, per il pilota pattese Tony Cairoli, campione in carica, ha confermato quanto sarà complicato – forse, al momento, impossibile – difendere il titolo, considerato che il divario dal primo della classe è salito a 62 punti (486 a 424).

Sembra, insomma, proprio l’anno di Herlings, a cui, al di là della sua vigoria fisica e della sua tecnica, «gira» tutto alla perfezione, mentre Cairoli – e la scena si è ripetuta quasi in ogni gran premio – «tiene» per buona parte della sfida ma poi nulla può di fronte a un avversario arrembante e, a tratti, incontenibile, capace di imprimere alla sua guida ritmi pazzeschi, a cui non riesce a contrapporsi nemmeno un campione della pasta del nove campione del mondo.

