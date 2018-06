Parte il countdown per il concerto di Vasco Rossi a Messina, primi fan fuori dallo stadio: attesi in 40mila

È iniziato il conto alla rovescia per l'attesissimo concerto di Vasco Rossi a Messina, unica tappa siciliana del suo tour Vasco Non Stop Live 2018. Quarantamila i fan attesi giovedì 21 giugno al "Franco Scoglio". Già da ieri è partita la corsa per accaparrarsi il posto migliore, magari in prima fila, per assistere all'esibizione del rocker emiliano.

Fuori dallo stadio San Filippo si intravedono già le prime tende di giovani fan, accampati in attesa dell'apertura dei cancelli, che avverrà tra due giorni. Si prevedono oltre 40 mila spettatori. Ultima news sul concerto, giovedì sarà presente anche il bassista Claudio Golinelli, il Gallo, oolpito da malore lo scorso 21 maggio durante le prove a Lignano Sabbiadoro. A darne notizia è stato lo stesso bassista sulla sua pagina Facebook.

Mentre c'è chi si prepara a quello che, visti i precedenti a Roma e Bari, si prospetta come un concerto-evento, c'è chi chiede massima vigilanza. Un appello a prefetto e questore di Messina parte dal Movimento 5 Stelle. I deputati regionali Antonio De Luca e Valentina Zafarana chiedono che siano potenziati "uomini e mezzi per garantire la massima sicurezza in occasione dell’arrivo di Vasco Rossi a Messina”.

“L’appuntamento – dice il deputato – è molto sentito. Non possiamo permetterci che si verifichino episodi per possano turbare la serenità di quello che è e deve rimanere un momento di sana aggregazione e divertimento. Pertanto invitiamo il Prefetto ed il Questore a potenziare al massimo i servizi di vigilanza anche per prevenire fenomeni di bagarinaggio e falsificazione dei biglietti e, soprattutto, dei parcheggiatori e degli ambulanti abusivi, che ormai sono il naturale corollario di questi importanti eventi”.

