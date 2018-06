Messina, chiude lo svincolo autostradale San Filippo: caos sulla statale 114

Non c'è l'avviso di chiusura e il traffico si materializza nella zona sud di Messina. Il mancato preavviso di chiusura dello svincolo autostradale San Filippo, rimasto sbarrato alle auto per buona parte del mattino di ieri ma senza alcuna segnaletica indicativa, ha mandato in fibrillazione la viabilità generando ingorghi e rallentamenti lungo la strada statale 114, la principale arteria che collega la periferia sud con il centro cittadino. Trovare la bretella chiusa è stata un’amara sorpresa per gli automobilisti, che sono stati prontamente deviati dalla Polizia municipale, verso gli altri svincoli di Tremestieri, distante circa tre chilometri dal San Filippo e in quello di Gazzi.

