Si schianta con la sua auto contro un muro, una donna morta a Messina

Natalina Minniti, 56 anni, è morta oggi pomeriggio in un incidente stradale con la sua auto. Ad un certo punto forse per un malore ha perso il controllo della Fiat Panda andando a sbattere contro un muro a Messina. Sul posto i vigili urbani che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

E' sempre gravissima la donna che è rimasta ferita due giorni fa in via Dei Cantieri, a Palermo. L'anziana di 95 anni, F.D.F., è stata investita da un mezzo pesante e nell'impatto è rimasta ferita.

L'incidente è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Villaura. Secondo una prima ricostruzione sembra che le gambe della donna siano rimaste sotto un tir, restando intrappolata. La vittima è stata trasferita d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Villa Sofia. La donna è stata sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico per salvarle la vita: le condizioni sono disperate, la novantacinquenne ha perso entrambe le gambe.

