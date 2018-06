Florovivaismo a Messina, rinnovato il contratto integrativo dei lavoratori

Rinnovato il contratto integrativo provinciale per i lavoratori del settore del florovivaismo a Messina. Lo annunciano i segretari generali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uil Uila, Sabina Barresi, Antonino Massimino e Nino Marino che sottolineano: «Si conferma una sempre maggiore attenzione ai settori dell’agricoltura, del florovivaismo e dell’agroalimentare, trainanti per l’economia della provincia di Messina».

Il contratto integrativo, secondo i sindacati, va incontro alle nuove esigenze dei lavoratori e prevede l'aumento dell’indennità “utensili” passata da un euro a 1,50 euro al giorno. Inoltre, è stato assegnato all’Ebat, l’Ente bilaterale dell’agricoltura il ruolo di controllo e tutela del lavoro sul territorio.

«Un contratto sudato che arriva dopo un confronto serrato con le organizzazioni datoriali – proseguono i sindacalisti – ma alla fine soddisfacente per i lavoratori. C’è un incremento del 2% del salario sia per gli operai a tempo determinato che per quelli a tempo indeterminato ed è stata prevista la valorizzazione del welfare contrattuale e aziendale, oltre all’estensione dei permessi straordinari per chi contrae o ha contratto unioni civili».

Attenzione particolare al percorso formativo dei lavoratori, anche stranieri: «Sono stati inseriti i permessi per i corsi di addestramento, professionali, di recupero scolastico e per i corsi di italiano».

Il contratto integrativo sarà valido sino a tutto il 2019 e interessa circa 16mila lavoratori in tutta la provincia di Messina. «È un accordo che arriva a ridosso di una crisi economica non indifferente che ha frenato le aziende virtuose. Con l’integrativo provinciale si vuole valorizzare il lavoro e le professionalità in un settore trainante per la provincia di Messina nonostante le condizioni di grave crisi e difficoltà legate al mercato, per le aziende che subiscono concorrenza sleale e per la mancanza di linee guida a sostegno del settore da parte della Regione», concludono.

