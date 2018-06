Ruba un motorino, si schianta e muore a Messina

Un giovane di 29 anni, Silvio Donato, è morto in un incidente stradale sulla via Consolare Pompea, nei pressi della chiesa di Grotte, a Messina, schiantandosi contro un guardrail con uno scooter che aveva rubato. Trasportato all’ospedale Papardo, per lui non c'è stato nulla da fare.

Si tratta dell'ennesima vittima in provincia di Messina. Lo scorso 4 giugno un un morto e quattro feriti il bilancio di un incidente sull'autostrada Messina-Palermo, all’altezza di Rometta. La vittima era alla guida di una vettura che si sarebbe ribaltata in modo autonomo, i feriti si trovavano su una seconda auto sbandata per evitare l’impatto.

L'auto, una jeep, si è ribaltata nella galleria che precede lo svincolo per Rometta e l'uomo che era alla guida è stato sbalzato fuori, morendo sul colpo. La seconda auto è uscita fuori dalla strada per evitare l'impatto, ma i feriti non sarebbero in gravi condizioni.

