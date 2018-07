Messina, il presidente dell'Atm contro il sindaco: "Faremo lo stesso le assunzioni previste"

Il presidente dell’Azienda trasporti intende andare avanti sulle procedure di assunzioni interinali. E non recepisce la direttiva del nuovo sindaco Cateno De Luca di sospendere l’iter per portare in Atm nuovi autisti. Il direttore dell’Atm De Almagro ha spiegato al vicesindaco Mondello che non si tratta di assunzioni dirette – si legge in una nota – «Peraltro impossibili nella attuale situazione di pre-dissesto del Comune di Messina, bensì di lavoro somministrato tramite Agenzia Interinale, con sedi in Milano e Cosenza, che si è aggiudicata la relativa gara d’appalto bandita con deliberazione del Cda. I criteri di selezione dei lavoratori sono puntuali, rigidi ed oggettivi».

