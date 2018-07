Messina, attesa per il confronto tra il sindaco De Luca e i vertici dell'Atm

Clima sempre più rovente all'interno dell'Atm per la scure abbattutasi sulle assunzioni di 75 nuovi autisti dall'iter già avviato. Cresce l'attesa per il confronto, previsto in settimana entrante tra il primo cittadino Cateno De Luca, che vorrebbe bloccare tutto ed i vertici dell'azienda di trasporto municipalizzata di Messina. Quest'ultima, un mese e mezzo fa, aveva già affidato il servizio di selezione e reclutamento del nuovo personale all'agenzia di lavoro interinale «Tempor» di Milano, vincitrice del bando di gara di ben 2 milioni e 750 mila euro.

