Bimbo travolto dalle onde a Sant'Agata di Militello, salvato da un bagnino

Disavventura a lieto fine per un bambino di otto anni, salvato da un bagnino nel mare di Sant’Agata Militello, che l’anno scorso ne aveva soccorsi altri tre, a Capo d’Orlando. La vicenda è accaduta, ieri mattina, al Lido «Tapi’ca Beach», il piccolo nonostante le acque fossero agitate e sventolasse la bandiera rossa, si è tuffato in acqua, ma dopo poco tempo, è stato risucchiato da un’onda, che lo trascinava pericolosamente al largo. Giuseppe Faranda, 20 studente, in servizio come bagnino nella struttura balneare, intuita subito la situazione di pericolo e, vedendo il piccolo in serie difficoltà, si è immediatamente gettato in mare e, raggiunto il piccolo, già sott’acqua, l’ha trascinato a riva. Il bambino non ha riportato alcuna conseguenza ed è tornato subito a giocare.

