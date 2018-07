Minacce ed estorsioni al padre e al fratello, un arresto a Falcone

Chiedeva soldi in continuazione al padre e al fratello. Se glieli davano bene, in caso contrario scattavano le rappresaglie. Ad inizio non sembrava una cosa grave, poi, quando le richieste si sono fatte sempre più frequenti e le minacce sempre più pesanti la situazione è cambiata. A pensare concretamente di voltare pagina le vittime ci hanno seriamente pensato quando Francesco Sidoti, 36 anni, di Oliveri, ha messo a soqquadro l’abitazione del genitore e quella del fratello, entrando come un ladro forzando l’ingresso. E dire che il trentaseienne aveva già speso oltre cinquemila euro.

L'indagine è stata avviata nel giugno scorso dai carabinieri, che ora lo hanno arrestato, nell’ambito di un contesto costellato da più episodi di violenza fisica e psicologica.

