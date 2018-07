A Federica Iuculano il trofeo Sicilia Silver

Si è concluso a Messina negli impianti del Circolo Ippico La Palma Asd il Trofeo Sicilia Silver. Gli impianti del C.I. La Palma Asd hanno, infatti ospitato la finale del circuito dedicato alla base degli sport equestri e che ha visto centinaia di binomi sfidarsi per l’intera stagione in sei tappe itineranti in altrettanti centri ippici siciliani. E' stata Federica Iuculano ad aggiudicarsi il Trofeo Sicilia Silver per la categoria più importante la C115.

L’amazzone di Milazzo tesserata per il Centro Equitazione Ortoliuzzo in sella a ha chiuso il circuito con un punteggio totale di 117,80. Un punteggio davvero irraggiungibile guadagnato su cinque delle sei tappe a cui l’amazzone messinese ha preso parte durante tutta la stagione. La seconda posizione del Trofeo per la categoria C115 porta la firma di di Salvatore Di Giacomo e Candra.

Il cavaliere tesserato per il Circolo Ippico GBI (Vittoria) ha accumulato un totale di 86,1 punti e preceduto nella classifica finale la palermitana Giuliana Taormina su Muguet du Thiereux del C.I. Equiclub di Cinisi (82,35). Ecco i vincitori delle altre categorie del Trofeo Sicilia Silver: B110 Senior Iuculano Federica su Indigo Z (118; C.E. Ortoliuzzo; Messina); B110 Junior Federica Romeo (85,5 punti; C.I. La Palma, Messina); B100 Junior Giuseppe Genuardi su U (113,1 punti; C.I Taytù, Palermo); B100 Senior Clara NIgrelli su Jeico (86,5 punti; Asd E Il Ciliegio; Catania); BP110 Manuela Piccolo su Une SHistoire du Bief (98 punti; Horsing Club, Palermo); BP100 Giulia Greco su Unity (108 punti; Horsing Club, Palermo); BP90 Giorgia Li Bassi su Rosetta (127,8 punti; Horsing Club, Palermo); B90 Emma La Ferrara su Peter Pan (194,4 punti; C.I. Il Faro Asd); LBP80 Giulia Allegra su Silver (140,4 punti; Horsing Club, Palermo); LB80 Maria Benedetta Peligra su Cosmo Baio (159,60 punti; C.I. GBI); L70 Maria Vittoria Causa su Monsieur des Vents (189,6 punti; Eos, Palermo); L60 Gianmarco Girasa su Grees (147 punti; La Contea di Modica); Jump C (90 punti; Francesca Migliore, La Contea di Modica); Jump B Graziano Cerruto su Grees (117 punti; La Contea di Modica); Jump A Nicolò Scarpato su Cherie (94 punti; Le Coccinelle Asd; Milazzo).

Si conclude così il primo dei due Trofei che il comitato FISE Sicilia ha voluto studiare per dare linfa vitale a tutto il settore equestre isolano. Nel frattempo va avanti il Trofeo Sicilia Gold che vedrà le ultime due tappe dopo l’estate: il 22 e 23 settembre negli impianti dell’ADIM di Augusta (Sr) e poi la finale il 6 e 7 ottobre sui campi di Pietra dei Fiori a Segesta.

