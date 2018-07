De Luca a Castel di Tusa per un forum sullo sviluppo dei Nebrodi

Si svolgerà mercoledì a Castel di Tusa, in via Cesare Battisti presso la piazza antistante l’Atelier sul mare, il forum promosso dal Gal Nebrodi Plus e dal Comune di Tusa. Alla riunione parteciperanno il sindaco della Città Metropolitana di Messina on. Cateno De Luca, il sindaco di Tusa, Luigi Miceli, l’Assessore alla Programmazione del Comune di Messina, Carlotta Previti, il Presidente Gal Nebrodi Plus, Francesco Calanna, il Direttore Generale GAL Nebrodi Plus dott. Giuseppe Mazzullo, la Coordinatrice Rete del Gusto e dell’Accoglienza sui Nebrodi Giusi Maniaci.

L’iniziativa si inquadra nel calendario di animazione promosso dal Gal Nebrodi Plus per presentare al territorio di propria competenza le prossime misure che saranno messe a bando e che avranno come beneficiari sia gli enti pubblici, sia tutto il sistema delle piccole e medie imprese (Pmi) e del mondo associazionistico che operano nel settore del turismo, dei beni culturali, dell’agroalimentare, dell’artigianato locale e dei servizi.

Oltre cinque milioni di euro saranno le risorse messe in campo per promuovere lo sviluppo locale. La presenza del sindaco Metropolitano Cateno De Luca e dell’Assessore alla programmazione del Comune di Messina Carlotta Previti costituirà un’importante occasione per fare il punto con i sindaci della Valle dell’Halaesa sullo stato di attuazione di tre importanti momenti di programmazione: “Masterplan”, “Patto per il Sud” e “Bando periferie”.

