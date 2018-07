Basket, l'Orlandina conferma Sussi e Angori nello staff tecnico

"Orlandina Basket comunica le riconferme nello staff tecnico di David Sussi e Matteo Angori, in qualità di assistenti allenatori di coach Marco Sodini". È questa la nota della società siciliana.

"Sussi, giunto alla settima stagione a Capo d’Orlando, è da considerarsi un vero e proprio orlandino ad honorem. Amato e benvoluto dalla piazza, è pronto come sempre a mettere la sua esperienza in campo al servizio della squadra", si legge ancora nel comunicato.

"Per Angori invece si tratta del secondo anno con l’Orlandina Basket. Il giovane coach bolognese manterrà l’incarico di assistant coach della prima squadra e quello di allenatore della Nuova Agatirno in Serie C Silver. Angori sarà inoltre il nuovo responsabile del settore giovanile", conclude la società isolana.

