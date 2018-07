Incidente stradale a Mili: feriti tre giovani, due in prognosi riservata

Grave incidente ieri notte sulla Strada Stradale 114 all'altezza di Mili. Come riporta il Giornale di Sicilia, un impatto molto violento tra due ciclomotori ha causato un bilancio di tre feriti. Si tratta di due giovani, un ragazzo e una ragazza, che adesso si trovano in prognosi riservata ma non sono in pericolo di vita. Un terzo ragazzo invece è rimasto ferito lievemente. La polizia municipale sta ricostruendo le dinamiche dell'incidente per comprendere cosa abbia causato il terribile impatto che poteva avere conseguenze ancora più gravi.

© Riproduzione riservata