Il Messina Volley riparte dalla Serie C e punta sul settore giovanile

Dopo la comoda salvezza raggiunta lo scorso anno, il Messina Volley riparte dal Campionato di Serie C con nuove ambizioni. Per la stagione 2018/2019 il club gialloblu cercherà di valorizzare al meglio le giocatrici del settore giovanile, in particolare la squadra Under 18, che lo scorso anno ha conquistato il titolo di campione Provinciale.

Insieme a loro le giovani giocatrici che la scorsa stagione hanno già disputato il campionato di Serie B2, fermo restando che il Messina Volley non dimentica l’apporto che tutte le atlete hanno dato fino ad ora e che ha permesso la salvezza con diverse giornate di anticipo.

Il Messina Volley ha ceduto il diritto a partecipare al campionato di Serie B2 ad una squadra della provincia di Trento con cui, fra l’altro, ha instaurato una sinergia tecnica per future collaborazioni. Per quanto concerne il titolo di Serie C, questo è stato acquisito dal Volley Città di Ficarazzi. Anche con il team palermitano, il Messina Volley ha creato un rapporto collaborativo al fine di realizzare un programma in ambito regionale che prossimamente

verrà ufficializzato.

Il direttore generale Mario Rizzo ha dichiarato: "Sulla base dell’ultima esperienza di Serie B2, il rapporto costo-benefici è risultato per nulla vantaggioso. Inoltre non ci entusiasma il mancato allineamento delle norme legate ai requisiti che le società devono presentare all’atto dell’iscrizione ai campionati di Serie B, cosa invece presente per la Serie A2 e A1".

"È predominante - conclude Rizzo - la volontà di valorizzare le nostre tesserate più giovani, alcune provenienti dal

recente vittorioso campionato Under 18, insieme ad altre rinforzate dall’esperienza diretta nei

campionati di Serie B2. Il nostro obiettivo è riformulare l’assetto societario nei vari sistemi

gestionali al fine di rilanciare il sodalizio messinese verso campionati più prestigiosi".

