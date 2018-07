Città metropolitana di Messina, al via la razionalizzazione degli uffici: risparmi per 170 mila euro

Al via la razionalizzazione degli uffici della Città metropolitana di Messina, guidata da Cateno De Luca. Il provvedimento sarà adottato venerdì e conterrà le linee guida per la nuova utilizzazione degli immobili di proprietà dell'Ente.

L'obiettivo è rendere fruibili i locali per istituti scolastici che ne hanno fatto richiesta in modo da abbattere i costi di affitto che gravano sul Bilancio.

"Attraverso un'attenta ricognizione, che si è protratta per oltre tre settimane, si è giunti alle conclusioni operative che porteranno a concentrare a Palazzo dei Leoni e al Palazzo degli Uffici di via XXIV Maggio tutti i servizi essenziali che erano dislocati presso la struttura dell'ex I.A.I. e quella di via Don Orione", si legge in una nota della Città Metropolitana.

La razionalizzazione porterà ad un taglio dei costi di circa 170 mila euro l'anno e, soprattutto, metterà in condizione gli uffici di essere più funzionali con un collegamento fisico tra di loro.

La riorganizzazione consentirà, inoltre, di dare una risposta concreta alle richieste di aule del liceo “Seguenza” e di consentire alla scuola media “Mazzini” l'ampliamento della disponibilità di aule mentre permetterà alla scuola media “Paino” di mantenere la situazione attuale.

S.B.

© Riproduzione riservata