Ritrovati salvi dieci boy scout palermitani dispersi in provincia di Messina

I carabinieri insieme ad un velivolo del 12° Nucleo Elicotteri di Catania hanno ritrovato e tratto in salvo 10 boy scout di età compresa tra i 16 ed i 20 anni appartenenti al gruppo Agesci "Trabia 1" di Palermo, i quali durante un escursione mattutina, avevano perso il sentiero di riferimento e si erano inoltrati in un’impervia boscaglia a «Torrente Licopetri» a Roccella Valdemone. I ragazzi dispersi sono stati ritrovati tutti in ottimo stato di salute.

