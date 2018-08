Case in vendita a un euro, il Comune di San Piero Patti approva il progetto

Approvato il progetto delle case a 1 euro a San Piero Patti. Il movimento "San Piero in Comune", che in Consiglio Comunale è rappresentato da Gian Luca Camuti, Cinzia Pagliazzo, Enzo Biondo e Francesco Pagana, ha proposto e ottenuto l'unanimità del civico consesso nebroideo sul progetto presentato poche settimane fa.

L'Iter avviato dal gruppo "San Piero in Comune" ha ottenuto un ulteriore sviluppo con l'approvazione da parte di tutto il Consiglio comunale di San Piero Patti, che così facendo ha incaricato sindaco e giunta a porre in essere una serie di atti amministrativi finalizzati a censire le abitazioni che versano in situazione di fatiscenza e abbandono, prendendo contatti con i proprietari per proporre il progetto.

Il progetto delle case a 1 euro è finalizzato a migliorare la presentabilità urbana di San Piero Patti e a favorire l'economia edile e artigiana locale.

