A Messina in scena "Eyes", il cortometraggio dedicato a Niccolò Ciatti

Eyes è il cortometraggio scritto e diretto da Maria Laura Moraci, dedicato alla memoria di Niccolò Ciatti, il 22enne picchiato a morte da tre coetanei nell’indifferenza generale il 14 agosto 2017 in una discoteca vicino Barcellona. Tutti guadarono immobili la scena (alcuni riprendendo con il cellulare), e nessuno intervenne, né chiamò gli addetti alla sicurezza o la polizia.

Dopo aver vinto il premio Miglior Cortometraggio Italiano nell’edizione annuale del Milan International Film Festival Awards (MIFF) ed essere stato premiato dalla Sony come Migliore Colonna Sonora all’Ischia Film Festival, mercoledì 15 Agosto 2018 alle ore 22.00 Eyes sarà proiettato presso il lido Horcynus Orca a Torre Faro, in provincia di Messina.

Maria Laura Moraci, alla sua prima regia di un corto di finzione, ha già vinto con Eyes diversi premi nel 2018: Miglior Regista Donna nella sezione "Best Woman Filmmaker" al Los Angeles Independent Film Festival Awards; il premio Miglior Regista nella sezione “Best Director” al Gold Movie Awards Goddess Nike a Londra; Miglior Corto di Finzione nella sezione “Best Narrative Short Film” al Barcelona Planet Film Festival ; Miglior Film di Giustizia Sociale nella sezione “Best Social Justice Film” all’Oniros Film Awards ad Aosta; una menzione special al PIFF - Pordenone International Film Fest e il

premio eccezionale “Outstanding Achievement” al Berlin Flash Film Festival .

Personaggi di diversa età, etnia ed estrazione sociale, ingabbiati in una società frenetica incline alla violenza e al consumismo. In scena 30 attori, di cui 28 ad occhi chiusi per indicare l’indifferenza e la superficialità che ci trascinano sempre più a guardare senza vedere veramente.

