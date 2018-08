Due barche a vela e uno yacht in difficoltà per il mare agitato, al largo di Lipari, sono stati soccorsi in nottata dalla Guardia costiera. A bordo c'erano 6 adulti e 4 bambini, trasbordati sui mezzi della capitaneria.

Le barche hanno lanciato Sos quando si trovavano al largo di Calandra e di Marina Corta. All’alba alle Eolie c'è stato un acquazzone che ha colto di sorpresa i circa 100 mila turisti che affollano le 7 isole dell’arcipelago.

