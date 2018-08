Messina, licei non a norma anche in provincia: chiusi cento istituti

Su cento plessi scolastici superiori 44 non hanno il certificato prevenzione incendi e 56 mancano del certificato di vulnerabilità sismica. Come riporta il Giornale di Sicilia, il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha deciso per questo motivo, dopo le scuole comunali, di confermare l’ordinanza che prevede l’obbligo di tenere chiusi gli istituti secondari di secondo grado in tutta la provincia. De Luca con i funzionari ha ultimato il resoconto degli edifici scolastici degli istituti secondari di secondo grado di competenza della Città metropolitana.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE