Malore in mare, anziano muore a Spadafora

Un uomo di 87 anni, Enzo Costa, è morto ieri per annegamento dopo un malore nel tratto di mare davanti a Spadafora. Gli uomini del 118 e i bagnanti hanno soltanto potuto accertare il decesso dell’anziano.

Nei giorni scorsi, ha rischiato di perdere la vita sulla spiaggia di Torre Salsa dopo aver accusato un malore un giovane turista di 18 anni nella spiaggia di Fungitedde. Decisivo è stato l'intervento di Massimiliano Alaimo, coordinatore del 118 per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, che in quel momento, fuori dal servizio, si trovava in spiaggia.

Dopo l’arresto respiratorio causato dall’inalazione dell’acqua, il giovane ha avuto un arresto cardiaco ed è stato portato sulla battigia in evidente stato cianotico. Massimiliano Alaimo ha eseguito per più di tre minuti le manovre di rianimazione.

© Riproduzione riservata