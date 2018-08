Cantieri di servizi a Messina, al via le domande: ecco chi può partecipare

Al via le domande per partecipare ai cantieri di servizio nel Comune di Messina. Le richieste possono essere presentate fino a mercoledì 5 settembre. I requisiti sono quelli di essere residenti a Messina da almeno sei mesi, di avere una età compresa fra i 18 anni e i 66 anni e 7 mesi non compiuti, bisogna essere disoccupati o inoccupati (che hanno presentato la dichiarazione di disponibilità e hanno sottoscritto il patto di servizio presso il centro per l’impiego).

La domanda di partecipazione per la selezione pubblica per la formulazione della graduatoria per l’ammissione ai cantieri di servizi, può essere presentata sul sito istituzionale del Comune (www.comunemessina.gov.it).

L’istanza deve essere stampata, firmata e consegnata per la protocollazione (allegando copia del documento di identità) nelle circoscrizioni o agli sportello relazioni con il pubblico di Palazzo Zanca.

Gli uffici saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Nel pomeriggio di lunedì e mercoledì, dalle 15 alle 16, le sedi della I, IV, V e VI circoscrizione; e martedì e giovedì, sempre dalle 15 alle 16, l’Urp di Palazzo Zanca, la II e la III Circoscrizione.

Gli interessati all’assistenza alla compilazione, dovranno essere muniti di codice fiscale, data della dichiarazione di disponibilità presso il centro per l’impiego, fotocopia di un documento di riconoscimento valido, quantificazione del valore dell’immobile adibito ad abitazione principale (se di proprietà) o altre proprietà immobiliari.

© Riproduzione riservata