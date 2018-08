Presunto assenteismo alla Messina Servizi, avviata inchiesta interna su 4 dipendenti

Quattro dipendenti della Messina Servizi Bene Comune sono sotto procedimento disciplinare per presunto assenteismo. A riferirlo al sindaco Cateno De Luca è stato il presidente della società Giuseppe Lombardo. Per altri 18 lavoratori sono scattate contestazioni per mancata timbratura del cartellino.

«Tuteliamo i nostri utenti che pagano le tasse e difendiamo chi lavora e si guadagna lo stipendio – afferma De Luca - staniamo, invece, i fannulloni e gli approfittatori, sono state formalmente contestate a 4 dipendenti della Messina Servizi Bene Comune le infrazioni accertate nei giorni scorsi, per l’avvio del relativo procedimento disciplinare».

