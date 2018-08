Comune di Messina, il sindaco De Luca: «Niente rientri in ufficio per abbattere i costi»

Al momento è una proposta ma destinata a far discutere. Il sindaco Cateno De Luca ha in mente di abolire i due rientri pomeridiani degli uffici comunali e delle società partecipate e aprire il sabato mattina.

De Luca ha richiesto via social ai messinesi un parere: «Attualmente il Comune e le società partecipate spendono oltre 400 mila euro l’anno in buono pasto per gli impiegati che fanno i due rientri pomeridiani - statisticamente i rientri pomeridiani degli uffici municipali - ore 15-18 - coincidono con gli orari dei lavoratori del settore privato. Se aboliamo i due rientri pomeridiani risparmiamo anche 400 mila euro, i buoni pasto sono obbligatori se si fanno i rientri pomeridiani per come previsto dai contratti collettivi di lavoro. Cosa ne pensate?».

