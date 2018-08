Gloria Scimone e il Messina Volley insieme per il quinto anno di fila

Per il quinto anno consecutivo Gloria Scimone vestirà la maglia del Messina Volley. La forte centrale rappresenta un importante tassello dello scacchiere di mister Danilo Cacopardo nel progetto del club orientato verso i giovani e che vede, l’atleta 21enne, fra le veterane.

Scimone ha cominciato la sua carriera nel PGS Savio in Serie D nella stagione 2012-13, conquistando subito la categoria superiore che ha disputato la stagione successiva. Nel 2014-15 è approdata proprio al Messina Volley in Serie B2 a soli 17 anni. In maglia giallo-blu ha disputato tre campionati di B2 e uno di C.

“Sono pronta a cominciare questa nuova stagione sempre con la maglia del Messina Volley - ha dichiarato la giocatrice - Purtroppo molte delle mie ex compagne non saranno con noi quest’anno, ma ognuna di loro ha dato a me ed al Messina Volley un contributo fondamentale e sarà sempre un piacere incontrarle su altri campi”.

“Tra pochi giorni cominceremo a preparare questo campionato di Serie C con tanta voglia di fare e di

migliorare, continuando sempre quello che abbiamo fatto sotto le direttive di Danilo. Vedremo cosa

ne verrà fuori tra qualche mese”, ha concluso Scimone.

