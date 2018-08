Max Gazzè conquista il teatro di Taormina con la sua musica

Spettacolare la location storica, il teatro di Taormina, colma in ogni ordine di posto, e spettacolare il concerto che ha visto Max Gazzè accompagnato da un'orchestra di oltre 60 elementi, diretta dal Maestro Clemente Ferrari e arricchita dal gran coda dell'eccellente pianista coreana SunHee You. Le note e le storie dell'opera originale "Alchemaya" hanno risuonato in uno dei teatri all'aperto più belli d'Italia, illuminato da giochi di luci pensati ad hoc per riflettersi in modo quasi magico sulle mura e sulle colonne del Teatro Antico, diventato scenografia naturale del concerto.

Gazzè, attesissimo in Sicilia, nella prima parte ha guidato il pubblico dentro le fascinazioni di Alchemaya, un viaggio fantastico sull'ordine del mondo e dell'uomo realizzato con grande qualità compositiva, ricerca culturale e ricchezza di testi e orchestrazioni; nella seconda ha sorpreso e fatto cantare il pubblico con l'esecuzione sintonica di alcuni dei suoi brani più noti, rivestiti in questa nuova chiave orchestrale.

© Riproduzione riservata