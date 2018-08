Messina, stop all’abbandono dei rifiuti: in arrivo le multe per chi sbaglia

Le prime multe potrebbero scattare fin da oggi, a carico dei messinesi negligenti alle norme per la raccolta differenziata e ordinaria dei rifiuti. Nel quartiere generale della Messinaservizi bene comune, la società municipalizzata che ha in gestione il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è grande fermento per la campagna di repressione che sta per iniziare.

Dopo l’ennesima mission di bonifica straordinaria, compiuta ieri da alcuni addetti nel villaggio di Torre Faro, una delle zone cittadine in cui ormai da tempo vige l'obbligo della differenziata e il servizio di raccolta porta a porta, è partito immediato dagli uffici di Messinaservizi l’avvertimento nei confronti di chi lascerà i rifiuti fuori dal portone di casa prima di questa sera.

