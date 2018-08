La Nuova Pallacanestro Messina ingaggia Ivan Stuppia

Nuovo arrivo in casa della Nuova Pallacanestro Messina che ha comunicato di aver ingaggiato per la stagione sportiva 2018/2019 il play-guardia Ivan Stuppia. Il giocatore originario di Patti, classe 1986, ha iniziato a giocare nelle giovanili della formazione della sua città per poi approdare giovanissimo in prima squadra.

Habitué dei campionati di serie C nazionale, Stuppia ha vestito in carriera le maglie di San Filippo del Mela, Barcellona, Cefalù, Ceglie, San Severo, Pianopoli, Salerno, Marsala, Spadafora e nell'ultima stagione di Torrenova dove ha giocato e vinto a fianco di coach Pizzuto il torneo di serie D.

Giocatore tenace ed esplosivo, è dotato di ottimo tiro da tre punti. Il mercato della Nuova Pallacanestro Messina però non si ferma qui: la società si sta muovendo su più fronti anche in ottica under per completare il roster a disposizione dell'allenatore.

P.V.

