Messina, nuove modifiche agli orari Atm: i sindacati all'attacco

Ancora modifiche agli orari degli autobus Atm a Messina. E i sindacati tornano ad attaccare. Il programma di esercizio estivo dei bus subirà variazioni negli orari – come segnalato dall’azienda - per garantire il transito nelle prime ore del mattino e in alcune ore centrali della giornata.

Le linee interessate dalle modifiche sono 1-Altolia, 2-Giampilieri Superiore, 4/7- Briga/Galati Santa Lucia, 5-Pezzolo, 6-Santo Stefano Briga, 8-Mili San Pietro, 9-Larderia, 13-Santa Lucia, 32-San Filippo Superiore, 33-Bordonaro, 35-Cumia, 41-Catarratti, 72-Salice, 77-Marotta, 79-Istituto Marino, 80-Acqualadrone, 81/-Spartà. I nuovi orari potranno essere consultati sul sito aziendale Atm www.atmmessina.it e sull’App «MyAtm».

I sindacati confederali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti sono tornati sul piede di guerra contro l’amministrazione comunale aspettando chiarimenti e modifiche ai piani dell’attuale giunta sull’azienda municipalizzata.

