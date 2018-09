Memorial Cacopardi, gara podistica a Messina

Una gara podistica si svolgerà domenica dalle 10, in via Fortino, al lido Horcynus Orca a Messina. Si tratta di “10 km di Capo Peloro – III Memorial Luigi Cacopardi”, La gara è valida come dodicesima prova del “Grand Prix regionale di corsa su strada” Fidal.

Organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Torrebianca” con la collaborazione del Centro Sportivo Educativo Nazionale e patrocinata da Comune di Messina, Coni Sicilia e Ordine degli avvocati di Messina è dedicata a Luigi Cacopardi, atleta che ebbe l’onore di portare la fiamma in riva allo Stretto in occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960.

Il programma prevede il ritiro pettorali presso il lido Horcynus Orca; alle 9, il ritrovo della giuria e dei concorrenti; e alle 10, lo start alla gara.

In palio vi sarà anche il trofeo Forense dello Stretto, che avrà come protagonisti magistrati, avvocati, Forze dell’Ordine, Forze Armate e personale del settore giustizia.

