Tragedia sfiorata a Castroreale, sessantenne ferito durante una battuta di caccia

Incidente tra le colline di Protonotaro nel Comune di Castroreale, dove un cacciatore di 59 anni S.F., è rimasto ferito all’addome ed al torace durante una battuta. L’uomo è stato ferito da un colpo esploso da un suo amico di settantasette anni. Le urla del ferito hanno attirato l’attenzione dell’amico e di altri cacciatori presenti in zona e immediati sono scattati i soccorsi.

È stato organizzato un primo soccorso di fortuna per raggiungere l’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto. I medici sono intervenuti per tamponare le ferite, per poi disporre il trasferimento presso il reparto di chirurgia dell’ospedale Papardo di Messina dove è stato effettuato un delicato intervento chirurgico per la rimozione dei pallini di piombo da caccia rimasti nel corpo dell’uomo e per la riduzione delle emorragie.

