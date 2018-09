Corruzione, assolto a Messina l'avvocato Stefano Polizzotto

È stato assolto a Messina con la formula "per non aver commesso il fatto" l'avvocato Stefano Polizzotto, ex capo della segreteria tecnica di Crocetta, che doveva rispondere di concorso in corruzione e abuso in atti d'ufficio.

Polizzotto era stato indagato per una presunta tangente nella gara d'appalto del Consorzio per le autostrade siciliane per la realizzazione di tre lotti della "Siracusa-Gela" e per alcune irregolarità nell'assegnazione dei lavori. Altri nove indagati sono stati rinviati a giudizio."La sentenza di assoluzione - ha detto i legali - restituisce finalmente dignità personale e rpofessionale al legale palermitano". La notizia completa sul Giornale di Sicilia in edicola.

