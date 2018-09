Coltivavano una piantagione di marijuana a Motta Camastra, due arresti

Colti sul fatto mentre irrigavano una piantagione di 50 piante di marijuana in un terreno di contrada «Larderia». Così a Motta Camastra i carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato D.S.N., 56 anni e A.V., 43 anni entrambi di Francavilla di Sicilia per coltivazione e produzione di marjuana. La piantagione, con piante di canapa dell’altezza variabile da un metro e mezzo a quasi tre metri era stata scoperta grazie ad una ricognizione aerea. I due uomini sono stati arrestati, saranno giudicati per direttisssima, mentre la piantagione è stata sequestrata.

