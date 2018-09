Ricorso alla legge 104, a Messina il tasso più elevato fra i sanitari di Sicilia

"A Messina il ricorso alla legge 104 da parte del personale medico e infermieristico è il più alto della Sicilia. E in certi casi supera il 20 % del personale in servizio. Questo mette in discussione il regolare svolgimento dei turni di servizio".

Questa la denuncia, quasi una replica a chi durante i lavori lamentava la carenza di personale, fatta di fronte ai vertici dell'azienda sanitaria provinciale e degli ordini professionali durante un convegno sulla salute mentale organizzato al palacultura dall'Asp e dall'Ordine dei giornalisti.

La legge 104 è quella che dà la possibilità a chi ha un parente affetto da patologie gravi di assentarsi più spesso e di evitare turni gravosi.

