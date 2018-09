Messina, buco di 57 milioni per l'Atm. Il sindaco De Luca: "Chiuderla e trasformarla in Spa"

Novantadue posti di lavoro andati in fumo in 92 giorni di governo De Luca. I sindacati Cgil, Cisl e Uil sono andati all'attacco del primo cittadino: i segretari Giovanni Mastroeni, Tonino Genovese e Ivan Tripodi hanno detto basta dopo l'ultimo annuncio su facebook del sindaco che per gli oltre 50 milioni di euro di debiti intende chiudere e trasformare forse in Spa l’attuale azienda trasporti.

«Qui siamo in presenza di un sindaco anomalo - ha detto Mastroeni - in appena 92 giorni sono stati persi 92 posti di lavoro tra gli ex contrattisti Atm, gli ex Cea, gli addetti alla vigilanza venatoria della Città Metropolitana».

