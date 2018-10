Un commissario per eliminare le baracche a Messina, si pensa a Guido Bertolaso

Nella sfida per l'eliminazione delle baracche a Messina potrebbe entrare in gioco Guido Bertolaso. Lo scrive la Gazzetta del Sud, secondo cui l'indiscrezione arriva da Palermo e sarebbe stato il presidente della Regione, Nello Musumeci, a dichiarare il proprio assenso sulla nomina a commissario dell'ex capo della Protezione civile nazionale ed ex sottosegretario durante il governo Berlusconi del 2008-2010.

L'uomo delle emergenze, come è stato definito, andrebbe ad affiancare il sindaco De Luca per fronteggiare la questione baracche. Il suo curriculum è un lungo elenco di incarichi: capo del Dipartimento della Protezione civile dal 1996 al 1997 e dal 2001 al 2010, commissario straordinario per la prevenzione dei rischi, per “Varese 2008” (Campionati del mondo di ciclismo), per l’emergenza frana di Cavallerizzo, per la gravissima crisi rifiuti in Campania, per gli incendi boschivi, per il terremoto in Abruzzo, per il G8 che si tenne a L’Aquila nel 2009.

